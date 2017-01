Auto botst in tunnel op de Centrale As in DamwÃ¢ld

Auto botst in tunnel op de Centrale As in Damwâld

Publicatie: wo 25 januari 2017 20.25 uur

DAMWâLD - Een automobiliste is woensdagavond op de Centrale As ter hoogte van de Doniawei bij Damwâld met haar auto tegen de tunnelwand gebotst. De vrouw, die in de richting van Burgum reed, kwam door onbekende oorzaak net voor de tunnel met haar auto naast de weg terecht. De auto schuurde langs de tunnelwand en kwam in de tunnel tot stilstand.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De vrouw, die met de schrik vrij kwam, is later door het ambulancepersoneel naar huis gebracht. De politie sloot ten tijde van de afhandeling van het ongeval de rijbaan vanaf Dokkum tijdelijk af. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.

FOTONIEUWS