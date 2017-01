Twijfels bij 'watersportdroom' Drachten

Publicatie: wo 25 januari 2017 16.20 uur

DRACHTEN - Een meerderheid van de raad van gemeente Smallingerland heeft dinsdagavond ingestemd met de Visie Waterfront Drachten. Met plannen van in totaal zo'n tien miljoen euro in de loop van de tijd moeten kansen op het gebied van watersport worden benut. "Een visie, een droom, een stip aan de horizon. Drachten via het water aantrekkelijk maken voor toeristen", visualiseert wethouder Ron van der Leck.

De discussie ging met name over de kritiek die op de plannen kwam. Eén van de hoekstenen van de visie is onder andere de realisatie van de Parkhaven. Er is echter nog geen overeenkomst met de eigenaar van de grond. Het CDA vroeg zich af of het niet beter is om eerst dergelijke zaken te regelen voor de visie wordt vastgelegd.

Ander punt is het fiets- en wandelpad bij en op de geluidswal bij de wijk Drachtstervaart. Na de Ronde Tafelbijeenkomst heeft de gemeente een twintigtal brieven van bezorgde bewoners gekregen. Verschillende politieke partijen lieten weten dat zij liever zien dat dit plan wordt geschrapt uit de visie. "Het gaat echter om een droom. Er komen nog voldoende mogelijkheden om in te spreken. Er moet nog veel water door de Drachtstervaart voor we aan concrete uitwerking toe komen", beloofde Van der Leck.

Het afbraakrisico van de ambitieuze visie zorgde ervoor dat er niet een meerderheid van de raad instemde met de visie. CDA, VVD, GroenLinks en één raadslid van de SP stemden tegen.