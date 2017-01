Politiek woest over 'vaarwegdrama'

Publicatie: wo 25 januari 2017 15.20 uur

DRACHTEN - De politiek in Smallingerland is woest over het besluit van de provincie Fryslân om de verbreding van de vaarweg naar Drachten minder prioriteit te geven. "Dit is een drama voor Drachten, Smallingerland en Friesland", motiveerde een geëmotioneerd raadslid Dinie Mulder van de PvdA.

Unaniem stemde de politiek dinsdagavond in met een kritische brief, die richting verantwoordelijk gedeputeerde Sietske Poepjes wordt gestuurd. De raad in Smallingerland ziet namelijk, na het afketsen van een spoorlijn, opnieuw een belangrijke economische impuls voor Drachten door de neus zien geboord.

Wethouder Ron van der Leck stelde vorig jaar nog dat de verbreding van de vaarweg voor de concurrentiepositie van de bedrijven rondom de haven van Drachten essentieel. Een breder kanaal maakt de haven bereikbaar voor de grootste binnenvaartschepen. In ieder geval twaalf ondernemingen zijn afhankelijk van de vaarweg.

Naast de brief zal er ook een speciale raadsvergadering worden ingepland waarin het rapport over de verbreding van de vaarweg nog uitgebreid in wordt besproken.