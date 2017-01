Blof opent Oerrock 2017, Kensington hoofdact

Publicatie: wo 25 januari 2017 15.18 uur

URETERP - de line-up voor Oerrock 2017 is bekend. Blof zal op Hemelvaartsdag (25 mei) het festival openen.

Andere namen welke op de 18e editie van het 3 daagse muziekfestival in Ureterp acte de presence zullen geven zijn:

Hemelvaartsdag komen Kensington, Douwe Bob, Miss Montreal, Danny Vera, jelle B, Liptease, Avi on Fire, Call it Off, Indian Askin en de nummers 1 en 2 van de Oerrock Play Offs.

De traditioneel gratis toegankelijke vrijdagavond wordt pas na de kaartverkoop bekend gemaakt.

Zaterdagavond zullen vele tributebands hun opwachting maken in de tent aan de Skiepeleane.

Oerrock 2017 wordt gehouden op 25, 26 en 27 mei.