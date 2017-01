Compromis Het Deel Drachten definitief van tafel

Publicatie: wo 25 januari 2017 14.05 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland legt zich neer bij de uitspraak van Raad van State over de bijzondere woon- en werklocatie aan Het Deel in Drachten. "Ik kan het niet anders motiveren dan gedaan is", stelt een teleurgestelde wethouder Ron van der Leck.

Samen met de gemeenteraad dachten ze een plan te hebben vastgesteld, waarin zowel de belangen van Neopost als de bewoners waren verankerd. Het postbedrijf vreest in de toekomst te worden beperkt bij eventuele uitbreidingsplannen. Dit werd met de gedoogconstructie voorkomen. Raad van State verwees het besluit naar de prullenbak en vond de uitzonderingssituatie onvoldoende gemotiveerd.

CDA Smallingerland deed dinsdagavond nog wel een poging, omdat de raad met een gedoogconstructie dacht alle belangen juist had meegewogen. "Met noodgrepen dachten we aan zowel de belangen van de huidige bewoners als de wensen van Neopost tegemoet zijn gekomen", motiveert CDA'er Karin van der Velde, "Wij zien nog wel kansen." De partij pleitte er voor om nogmaals een poging te doen om het plan dicht te spijkeren.

Een meerderheid van de raad en ook wethouder Ron van der Leck zagen dit niet zitten. "Onze mening over het besluit van 2015 is niet veranderd. Alleen zien wij ons genoodzaakt om de uitspraak van de Raad van State te accepteren en het verlies te nemen", verklaarde fractievoorzitter Klaas van Veelen van de ChristenUnie.