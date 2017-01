Wietkwekerij in Gorredijk: 120 uur werkstraf

Publicatie: wo 25 januari 2017 14.00 uur

LEEUWARDEN - Door de ontdekking van een hennepkwekerij aan de Mouterij in Gorredijk, eind september 2015, kwam een 35-jarige man uit Steenwijk bij de politie in beeld. De Steenwijker verzorgde de wietplanten. In ruil voor zijn diensten mocht hij in het pand wonen. De man is bij verstek door politierechter Klaas Bunk veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand.

Omwonenden hadden geklaagd over een sterke wietlucht die vanuit de woning zou komen. De wietgeur was zelfs doorgedrongen tot de kinderkamer van de buren. Op 28 september 2015 nam de politie een kijkje bij het pand. Terwijl de agenten de woning doorzochten, ging de voordeur open. Het was de medeverdachte, die samen met de Steenwijker het pand had gehuurd. Het is niet bekend of deze man al voor de rechter is geweest. Er stonden 175 hennepplanten in het pand.