Sleutel kwijt en auto op slot: baby merkt niets

Publicatie: wo 25 januari 2017 12.30 uur

DOKKUM - Een baby die dinsdag in Dokkum nog in de auto lag terwijl de auto op slot raakte met het kindje nog in de auto, heeft van het hele voorval niets gemerkt. Aan de Harddraversdijk in Dokkum kwam de politie ter plaatse en tevens werd de ANWB ingelicht omdat de eigenaar de auto niet meer kon openen.

Met behulp van de ANWB konden de deuren van de auto worden geopend. De baby sliep al die tijd door en merkte niets van de legale inbraak door de pechdienst.