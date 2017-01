Bewoners centrum Drachten praten mee over parkeren

Publicatie: wo 25 januari 2017 12.30 uur

DRACHTEN - Bewoners in het centrum van Drachten worden betrokken bij de evaluatie van het parkeerbeleid daar. De gemeenteraad van Smallingerland heeft daar dinsdagavond op aangedrongen.

Het parkeerbeleid wordt door verschillende belanghebbenden bekeken nu de tweede fase van het Raadhuisplein is afgerond. Volgens wethouder Ron van der Leck zijn de bewoners van harte welkom. Er wordt bij een voormalige klankbordgroep van inwoners van het centrum gekeken, wie de groep het beste kan vertegenwoordigen. Daarna zal er ook nog een Ronde Tafelbijeenkomst worden georganiseerd, waar alle betrokken bewoners in principe in kunnen spreken.