Eigenaar ziet gestolen auto, inzittenden opgepakt

Publicatie: wo 25 januari 2017 11.34 uur

HURDEGARYP - Een 29-jarige man uit Leeuwarden en een 35-jarige vrouw uit Leeuwarden zijn dinsdagavond door de politie opgepakt bij Quatrebras. Dat heeft de politie woensdag bekendgemaakt. Het duo wordt verdacht van de diefstal van de Audi A3 en een inbraak in Leeuwarden. De twee zitten nog vast voor verhoor en onderzoek.

De auto werd vrijdag 20 januari gestolen bij een woninginbraak aan de Bordineweg in Leeuwarden. Naast de diefstal van het voertuig werd bij deze inbraak tevens een laptop en een tv buitgemaakt. De auto was voorzien van de kentekenplaten 38-TL-LK maar deze werden vervangen door nieuwe platen met als kenteken 76-PS-DL. Op dit kenteken stond precies hetzelfde type Audi geregistreerd, alleen was de kleur 'grijs' in plaats van de echte kleur 'zwart'.

De eigenaar van de auto had de hoop nog niet opgegeven en zag dinsdagavond zijn eigen auto rijden in Leeuwarden. Hij herkende de Audi A3 als zijn eigendom terwijl deze was voorzien van een ander kenteken. De politie werd gealarmeerd en met meerdere eenheden werd uitgekeken naar de auto. De bestuurder werd even later staande gehouden langs de Rijksstraatweg bij Hurdegaryp. In de auto zaten de 29-jarige man en 35-jarige vrouw. Beiden zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau. De auto is door de politie in beslag genomen. Het voertuig gaat zo spoedig mogelijk weer terug naar de rechtmatige eigenaar.