Auto vliegt uit de bocht op spekgladde weg

Publicatie: wo 25 januari 2017 11.02 uur

KOOTSTERTILLE - Een moeder en dochtertje zijn woensdagochtend met de schrik vrij gekomen bij een ongeval op het Nonnepaed bij Kootstertille. De bestuurster raakte rond 10.10 uur de macht over het stuur kwijt in een bocht. De auto kwam in de sloot tot stilstand.

Het was ter plaatse spekglad op de weg. De medewerkers van de ambulance gingen bij aankomst ook al bijna onderuit op het wegdek. De moeder en dochter zijn door de medewerkers onderzocht en ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Het dochtertje kreeg van de hulpverleners een Goodbear als troost. De brandweer was ook voor het ongeval gealarmeerd maar hoefde verder niet in actie te komen. Een berger heeft het voertuig uit de sloot getakeld en weggesleept.