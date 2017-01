Geen inzet pontje bij brug SkÃ»lenboarch

Geen inzet pontje bij brug Skûlenboarch

Publicatie: wo 25 januari 2017 10.53 uur

JISTRUM - Er wordt geen pont ingezet om voetgangers en fietsers over het Prinses Margrietkanaal te vervoeren bij de kapotte brug van Skûlenboarch. Dat heeft Rijkswaterstaat bekendgemaakt. Het aantal mensen dat van de pont gebruik zal maken, is te klein en de kosten zijn voor Rijkswaterstaat te hoog.

Wendy Batist van Rijkswaterstaat laat deze site weten: "Jistrum met z'n 960 inwoners en buurtschap Hoogzand zijn nu gescheiden en de bewoners kunnen nu niet even snel naar elkaar toe. Ze moeten bij visites en activiteiten in elkaars dorp omrijden of lopen via de brug Kootstertille. Een groep schoolgaande jeugd fietst van Eastermar en Hoogzand naar het voortgezet onderwijs in Buitenpost. Zij moeten een kleine kilometer meer fietsen via de ingestelde omleidingsroute over de Joerelaan."



"De vraag om een pontje hebben wij natuurlijk ook gehoord en gezien. In het verleden is bij een aanvaring van de brug Schuilenburg in de zomer een pontje ingezet en het is logisch dat nu de vraag kwam of er weer een pontje wordt ingezet. Een pontje inzetten lijkt een simpele oplossing, echter Rijkswaterstaat heeft beslist om op dit moment geen pontje in te zetten."



"Het in de vaart nemen van een pontje kost uiteraard geld. Dit kan Rijkswaterstaat niet op de verzekering verhalen van de schipper die de brug heeft aangevaren. Dus we hebben het hier over gemeenschapsgeld en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Het gaat hier, is de inschatting, om een zo gering aantal mensen dat echt gebruik zou moeten maken van een pont overdag, dat een pont hiervoor niet een reële oplossing is. 's avonds en 's nachts zal een pont, gelet op de veiligheid, sowieso niet varen. Op korte afstand van de brug Schuilenburg ligt een alternatieve brug Kootstertille."



"Schoolgaande jeugd hoeft nauwelijks om te fietsen, werkverkeer hoeft ook nauwelijks om te rijden, blijft dus over sociale activiteiten tussen de 2 genoemde dorpen."



Mochten er toch mensen in de omgeving van Schuilenburg zijn die door het aanvaren van de brug onoverkomelijke problemen krijgen, die kunnen contact opnemen met Rijkswaterstaat via 0800-8002. Rijkswaterstaat zal dan bekijken of maatwerk mogelijk is.



Planning herstel

Maandag is er een inspectie met duikers geweest om ook de constructie onder water te onderzoeken. De aannemer komt volgende week met een rapportage over wat er allemaal hersteld moet worden aan de brug Schuilenburg. Op basis daarvan maakt Rijkswaterstaat een planning.



Op dit moment is in ieder geval de opdracht aan de aannemer gegeven om het beweegbare deel van de brug te er af te halen. Dit is specialistisch werk waarvoor de aannemer ongeveer 5 weken nodig heeft om dit voor te bereiden. Nadat het beweegbare deel er af is gehaald, kan nog beter worden beoordeeld of dit beweegbare deel ook schade heeft opgelopen.

Verkeersmaatregelen

Er zijn nu verkeersmaatregelen voor het landverkeer ingesteld: fietsers en autoverkeer via de Joerelaan, Bosweg en Westerein; vrachtverkeer en landbouwverkeer via de nieuwe ontsluitingsweg. Voor deze route is een 30 km-zone ingesteld in verband met kruisend verkeer van het werkverkeer op het industrieterrein.