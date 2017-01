Raad gedoogt woonplaats burgemeester opnieuw

Publicatie: wo 25 januari 2017 10.40 uur

MARUM - Burgemeester Tjeerd van Bekkum van gemeente Smallingerland mag voorlopig in zijn woonplaats Marum blijven wonen. De burgervader is volgens de wet verplicht binnen de gemeentegrenzen te wonen, maar tot dusver is het Van Bekkum niet gelukt om zijn woning te verkopen.

De Eerste Lokale Partij (ELP) was dinsdagavond de enige partij, die niet in wilde stemmen met het gedogen. Fractievoorzitter Yntze de Vries liet weten dat de ELP liever had gezien dat er een einddatum aan de constructie werd gesteld. "Het is absoluut een wedstrijdje verplassen, maar we hebben wel zorgen over het feit dat we opnieuw een oogje toe knijpen."

Andere partijen vonden net als De Vries dat de huidige situatie 'ongelukkig en ongewenst' is. Omdat Van Bekkum zelf graag ook wil verhuizen, hebben de partijen er vertrouwen in dat het goed komt.