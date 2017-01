Gesprek over voorrang Smallingerland glasvezel

DRACHTEN - Volgens wethouder Ron van der Leck van Smallingerland vinden er gesprekken tussen zijn gemeente en de provincie Fryslân plaats over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Insteek is dit in Smallingerland versneld aan te leggen.

De provincie heeft de ambities voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden bijgesteld. Nu zouden niet alle grijze gebieden, maar wel negentig procent straks gebruik maken van snel internet. Er is een fonds en een lening in het leven geroepen om met de aanleg te starten. Met alternatieve technieken zouden ook de moeilijke gebieden op een andere manier worden aangesloten.

Of het de gemeente zelf ook moet bijdragen aan een versnelde aanleg, wilde Ron van der Leck dinsdagavond niet zeggen. "Ik wil de ambtenaren niet voor de voeten lopen, maar wij doen onze stinkende best om zo snel mogelijk met duidelijkheid te komen."