Gaslek na graafwerkzaamheden De Falom

Publicatie: wo 25 januari 2017 10.21 uur

DE FALOM - Woensdagmorgen was aan de Hoofdweg in De Falom duidelijk te ruiken dat er iets mis was. Een sterke aardgaslucht was te ruiken nadat er bij graafwerkzaamheden een gasleiding geraakt werd. De brandweer kwam uit voorzorg ter plaatse, terwijl netbeheerder Stedin het lek dichtte.

Zowel in de Falom als in Damwâld vinden op dit moment diverse werkzaamheden plaats om de dorpen opnieuw in te richten. Met de komst van De Centrale As is het doorgaande verkeer door de dorpen sterk verminderd.