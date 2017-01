Twee woninginbraken in Beetsterzwaag

Publicatie: wo 25 januari 2017 10.11 uur

BEETSTERZWAAG - Er is dinsdag tweemaal ingebroken in een woning in Beetsterzwaag. Beide bewoners hebben aangifte bij de politie gedaan.

Tussen 10.00 uur en 19.30 uur is er ingebroken op de Skoalleane. Daarbij is een raam verbroken. Tussen 16.00 uur en 22.20 uur is er ingebroken op de Folkertslân. Ook hier is een raam verbroken. Bij beide woninginbraken weet de politie nog niet of er iets is gestolen.