Audi-bestuurder opgepakt bij Quatrebras

Publicatie: di 24 januari 2017 20.35 uur

HURDEGARYP - De bestuurder van een Audi A3 is dinsdagavond door de politie aangehouden op de Rijksstraatweg bij Hurdegaryp. Dit gebeurde rond 19.50 uur tussen de nieuwe rotonde en Quatrebras. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het bureau voor verhoor.

Vooraf aan de staande houding was de politie duidelijk op zoek naar de verdachte. Diverse auto's langs de Rijksstraatweg tussen Tytsjerk en Hurdegaryp keken uit naar de auto (of de man). De politie wilde ter plaatse (nog) niet bekendmaken waarom de verdachte is aangehouden.