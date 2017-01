'Dappere mensen' mishandelen jongen met 20 man

Publicatie: di 24 januari 2017 17.45 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige inwoner van Buitenpost kreeg dinsdag van de politierechter in Leeuwarden een werkstraf van 50 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De rechter achtte bewezen dat de Buitenposter heeft meegedaan aan een massale mishandeling. Samen met een twintigtal vrienden heeft hij eind oktober 2014 een jongen mishandeld.

Dat gebeurde in een bus die in de Kerkstraat in Kollum was gestopt, om jongeren die bij de Halloween Fright Night in Walibi waren geweest, uit te laten stappen. Samen met zijn vrienden was de Buitenposter de bus in gestormd. Het slachtoffer werd kreeg klappen en trappen. De verdachte zei dat hij niets had gedaan. Hij was wel in de bus geweest, maar hij zou het slachtoffer met geen vinger hebben aangeraakt.

Getuigen hadden echter gezien dat hij de jongen had geslagen en geschopt. Het slachtoffer had eerder in een horecagelegenheid in Noardburgum het aan de stok gekregen met een van de vrienden van de verdachte. Daarbij zouden de pet en de bril van de vriend zijn gesneuveld. De rechter had geen goed woord over voor het optreden van de Buitenposter en zijn vrienden.

Bunk noemde ze 'dappere mensen die met zijn twintigen één jongen te lijf gaan'. 'Het was ordinair verhaal halen', aldus de rechter. De opgelegde straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie. De Buitenposter zei, nog voor de rechter vonnis had geveld, dat hij sowieso in hoger beroep zou gaan. Een aantal vrienden van de verdachte zijn ook veroordeeld tot werkstraffen, van een deel van de groep zijn de zaken geseponeerd.