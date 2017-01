OM: geen straf voor schietende agenten

Publicatie: di 24 januari 2017 15.30 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de agenten die in de nacht van 5 op 6 juli 2013 tijdens een achtervolging in de buurt van Tytsjerk op een auto hebben geschoten, geen straf verdienen. Tijdens de rechtszaak stelde officier van justitie Henk Supèr dat de agenten, 29 en tweemaal 33 jaar oud, zich schuldig hebben gemaakt aan poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag. De officier vond echter dat de agenten geen andere keus hadden dan te schieten.

Tijdens de achtervolging hadden de politiemannen geschoten op de banden van de auto, met daarin twee broers uit Schalsum en Leeuwarden. De Schalsumer had eerder die nacht in Franeker zijn ex bedreigd. Vervolgens waren de broers bij een tankstation in Leeuwarden weggereden zonder te betalen. Tijdens een dollemansrit door Leeuwarden reed de bestuurder veel te hard en nam hij rotondes langs de verkeerde kant. Nadat de man aanvankelijk leek te stoppen, reed hij snel weer weg.

Bij die actie reed hij een politieman over de voet. Na een botsing met een politiewagen reed de Leeuwarder richting Hurdegaryp. Ter hoogte van wokrestaurant E10 bij Tytsjerk raakte de auto van de weg. Twee politieauto's zetten de vluchtauto klem, maar de bestuurder, naar later bleek de Schalsumer, gaf zich niet gewonnen. Hij reed achteruit en ramde nog eens drie politieauto's. Bij die actie heeft een van de agenten vijf keer op de auto geschoten. De officier oordeelde dat de man uit noodweer handelde.

Het OM zag in eerste instantie geen aanleiding om de agenten te vervolgen. Na een klachtprocedure van de broers besloot het gerechtshof dat de zaak alsnog aan de rechter voorgelegd moest worden. De Schalsumer werd op 10 november 2015 door de rechtbank wegens poging tot zware mishandeling veroordeeld tot twee jaar cel. In de zaak tegen de agenten doet de rechtbank over twee weken uitspraak.