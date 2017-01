Huurhuizen in Eastermar en Sumar opgeknapt

Publicatie: di 24 januari 2017 15.23 uur

SUMAR - WoonFriesland gaat 71 huurwoningen in Eastermar en Sumar opknappen. De woningen worden voorzien van nieuw sanitair, nieuw glas en verder krijgen ze een nieuw likje verf. Om de woningen wat duurzamer te maken, zal verder muur- en vloerisolatie aangebracht worden en worden er zonnepanelen geplaatst. De werkzaamheden vinden plaats tot juli 2017 en zijn onderdeel van het meerjarige investeringsaanbod van de woningcorporatie aan de gemeente Tytsjerksteradiel.

In Eastermar verbetert WoonFriesland 43 woningen. Het gaat om woningen in de Teije Tolstraat, 't Hof, Sytskelân en 't Heechsân. In Sumar gaat de woningcorporatie aan de slag met 28 woningen, verdeeld over de Dr. Prinsweg en de S.P. Hoekstraweg. Het merendeel van de woningen krijgt een nieuw toilet en/of nieuwe douche. Qua onderhoud werkt WoonFriesland onder andere aan het herstel van metsel- en voegwerk en inspectie van de dakbedekking.