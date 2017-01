Gorredijkster geeft moeder een kopstoot: werkstraf

Publicatie: di 24 januari 2017 14.15 uur

LEEUWARDEN - 80 uur gratis werken en een maand voorwaardelijke celstraf, dat is de straf die politierechter Klaas Bunk dinsdag oplegde aan een 40-jarige inwoner van Gorredijk, die eind januari 2016 zijn moeder een kopstoot had gegeven. De man had eerst al zijn moeder de stuipen op het lijf gejaagd: de vrouw lag al op bed toen ze gestommel in de woning hoorde. Een paar tellen later stond haar zoon naast haar bed.

De vrouw vluchtte naar buiten, maar de verdachte was achter haar aan gegaan. Hij legde zijn handen om de nek van zijn moeder en gaf haar een kopstoot. De man was onder invloed van drank. Hij was eerder op de avond al opgepakt wegens openbare dronkenschap. Tegen de rechter zei hij dat hij op zoek was naar 'moederliefde'. Hij zou van plan zijn geweest om zijn moeder een knuffel te geven.

Doordat hij had gedronken, was het misgegaan. De moeder had echter tegen de politie gezegd dat ze doodsbenauwd was voor haar zoon. Vooral 's nachts was ze bang, ze sliep soms zelfs in de auto. De Gorredijkster staat volgens de reclassering bekend als iemand die veel alcohol drinkt. Als hij heeft gedronken wordt hij agressief en zorgt hij voor overlast.

Het zou totaal ontbreken aan zelfinzicht.

De rechter rekende het de Gorredijkster zwaar aan dat hij zijn eigen moeder had mishandeld. 'En ook nog in een bui van dronkenschap', voegde Bunk er aan toe. Hij volgde eis van officier van justitie Margreeth Meijer en plaatste de Gorredijkster onder toezicht van de reclassering. Bunk nam niet het voorstel over om de man een behandeling bij de verslavingszorg te laten ondergaan. Het risico dat dat fout zou lopen, was te groot.