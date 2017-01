'Gemeente moet verkeersveiligheid verhogen'

Publicatie: di 24 januari 2017 09.50 uur

BURGUM - Het CDA in Tytsjerksteradiel wil dat de gemeente in actie komt om de verkeersveiligheid te verhogen in Burgum. Door de aanleg van een nieuwe rotonde bij het gemeentehuis is het ontzettend druk geworden met auto's op de Kwekersstrjitte, de Tjalling H. Haismastrjitte en de Dokter B. Hornstrasingel. Er zouden al ouders zijn die hun kinderen niet meer willen laten inzetten als verkeersbrigadier. Aan de route zijn in totaal drie basisscholen gevestigd.

Met een oproep om rustig te rijden en extra pionnen voor de basisscholen heeft de gemeente al geprobeerd iets te doen maar dat is te weinig voor het CDA. Het CDA wil weten of het ook mogelijk is om zebrapaden te gaan aanleggen. Ook zou de partij graag willen dat de maximumsnelheid omlaag gaat naar 30 km/u zolang er sprake is van werkzaamheden. Het CDA zal donderdagavond vragen stellen tijdens de gemeenteraad en hoopt dat het college van B&W snel met oplossingen komt.