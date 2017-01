CBS De Opdracht wordt 'excellente' school

Publicatie: ma 23 januari 2017 20.58 uur

URETERP - CBS De Opdracht in Ureterp vierde maandag een bijzonder feestje. Zij kregen van de hoofdinspecteur-generaal, van het ministerie van onderwijs, te horen dat ze het predicaat 'Excellent' verdienen. Een waardering waar de school bijzonder trots op is. De kinderen ontvingen daarom maandag een lekkere traktatie.

Burgemeester Ellen van Selm kwam samen met wethouder Piet van Dijk het predicaat overhandigen. Een bijzondere felicitatie want De Opdracht bleek maandag de enige school in het Noorden te zijn die het predicaat in ontvangst mocht nemen. De komende drie jaar mag De Opdracht dit predicaat dragen. Met het predicaat wordt de bijzondere kwaliteit van een school onder de aandacht gebracht. Bovendien geeft het een compliment aan iedereen die bijdraagt aan die kwaliteit: de leraren, de schoolleiding, de leerlingen en hun ouders.

Een in het juryrapport als volgt over de school geschreven:

Er wordt stelselmatig gewerkt aan de praktische beantwoording van de vraag: wat heeft dit kind nodig. Hoofddoel van de school is elke leerling in staat stellen zijn/haar talenten te ontwikkelen door middel van uitdagend onderwijs gegeven door professionele leerkrachten in een veilige schoolsituatie. Dit doel wordt nagestreefd door middel van een helder en modern ingericht schoolgebouw waarin door de indeling en inrichting rekening is gehouden met de wens om een zeer gedifferentieerd aanbod qua niveau én domeinen vorm te geven. De inzet van de leerkrachten (vele specialisten en zzp’ers) groepsdoorsnijdend en de forse inzet op ict-gebied, mede ter ondersteuning van de differentiatie, zijn overal zichtbaar in de school.

