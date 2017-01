Gevonden fiets bij korfbalvelden in Tytsjerk

Publicatie: ma 23 januari 2017 18.38 uur

TYTSJERK - Bovenstaande fiets is maandag aangetroffen in de omgeving van de korfbalvelden in Tytsjerk. De politie heeft de fiets meegenomen en de fiets wordt deze week gestald op het politiebureau in Burgum.

De rechtmatige eigenaar kan zich deze week nog melden op het politiebureau als hij/zij de fiets terug wil. Daarna gaat het rijwiel naar de gemeente Tytsjerksteradiel.