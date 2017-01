Kick-off Burgumer Dansfestival donderdag a.s.

Publicatie: ma 23 januari 2017 16.05 uur

BURGUM - Donderdag 26 januari 2017 worden de nieuwe plannen van het Dansfestival Burgum vanaf 19.30 uur gepresenteerd in De Pleats in Burgum. De Stichting wil behalve de nieuwe plannen presenteren aan bestaande vrijwilligers en gastgezinnen, ook ruimte geven voor het aandragen van nieuwe ideeën / manieren om bij te dragen aan het festival.

Tijdens de editie 2017 zal het festival zich van een nieuwe kant laten zien. Een 'echt' festival waar je niet alleen kennis kunt maken met andere culturen door dans en muziek, maar waar je ook workshops kunt volgen, gerechten van over de hele wereld kunt proeven, op reis kunt gaan langs verschillende tradities, (internationale) mensen kunt ontmoeten, en ga zo maar door: "Ontmoeten, Dansen & Beleven."

Het thema voor 2017 is inmiddels bekend: "Op Wereldreis." Het programma wordt veel diverser dan in het verleden. De organisatie staat open voor nieuwe samenwerkingen en heeft zich o.a. laten inspireren door een jonge, enthousiaste projectgroep van Stenden University. Het nieuwe programma wordt moderner en interactiever, met ook regionale en Nederlandse dans- en muziekoptredens.

Iedereen welkom bij Kick-off

Tijdens de Kick-Off worden de nieuwe plannen gepresenteerd en komen vrijwilligers en gastgezinnen aan het woord. De avond is vrijblijvend voor iedereen toegankelijk. De organisatie hoopt op zoveel mogelijk animo. Aanmelden is niet nodig, wel handig voor de organisatie; dit kan via info@dansfestivalburgum.nl