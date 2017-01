Pinstoring: bezoekers gratis bos van Ypey in

Publicatie: zo 22 januari 2017 16.14 uur

TYTSJERK - Bezoekers die het bos van Ypey bij Tytsjerk zondag wilden bezoeken, hadden een probleem. Om de toegangsprijs van 2.50 euro te betalen, moet er betaald worden met een betaalautomaat en deze automaat had een storing. Hierdoor konden er geen toegangskaartjes worden gekocht.

Terwijl sommige mensen teleurgesteld naar huis gingen, besloten anderen om contact op te nemen met het natuurpark via de intercom. Op de foto staat een tiental mensen dat vervolgens gratis naar binnen werd gelaten. Het natuurpark kan namelijk op afstand de deur openen en besloot om iedereen gratis binnen te laten.

Het is vooralsnog onduidelijk hoelang er al sprake is (geweest) van een storing in de automaat.