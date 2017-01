Brandweer haalt schapen van het ijs

DRACHTEN-AZEVEN - Drie ontsnapte schapen zijn zondagmiddag door de brandweer van het ijs gehaald in Drachten. Twee schapen waren het ijs, in het verlengde van de Zeppelinlaan, overgestoken en liepen nabij de rijksweg A7. Een ander schaap zat vast in de bosjes.

De brandweer van Ureterp heeft de schapen weer teruggehaald. Ze zijn weer teruggebracht naar het natuurgebied waar ze normaliter grazen.