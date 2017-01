Dokkumse (24) raakt onwel in Leeuwarden

Publicatie: zo 22 januari 2017 13.44 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige vrouw uit Dokkum is zaterdagnacht onwel geraakt in Leeuwarden. Dit gebeurde rond 0.50 uur op het Ruiterskwartier. Zowel de politie als een ambulance zijn ter plaatse gekomen om de onwel geworden vrouw te helpen.

De vrouw is per ambulance overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.