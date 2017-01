Ruit van vrachtwagen ingeslagen in Burgum

Publicatie: zo 22 januari 2017 13.43 uur

BURGUM - De ruit van een vrachtwagen van Frits Bloemenboetiek is zaterdagnacht ingeslagen. Nadat het raam kapot was gemaakt, werd de gehele cabine doorzocht. Er werden tankpassen meegenomen maar de bloemist laat weten dat deze al een tijdje buiten werking zijn.

De vrachtauto stond geparkeerd bij het zwembad aan de Lauermanstraat in Burgum. Zondagochtend werd de inbraak ontdekt. Er is inmiddels aangifte gedaan bij de politie en de politie heeft de zaak in onderzoek.