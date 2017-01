Toneelvereniging 'De Trochsetters' speelt

Publicatie: za 21 januari 2017 19.32 uur

SURHUISTERVEEN - De acteurs van Toneelvereniging ‘’De Trochsetters’’ uit Surhuisterveen zetten in februari de klucht ‘’De erfenis fan mouike Bella’’ van Henk Roede (Grootegast) op de planken. Berend en Albert zijn erg blij met de erfenis van hun tante Bella, die ze denken te krijgen. Berend verwacht dat hij de wat verpauperde beautysalon met weinig inspanning zo kan verbouwen dat ze hem voor grof geld kunnen verkopen.

Maar tijdens de verbouwing moet de salon wel gewoon doordraaien en dan is er wel personeel nodig. En dat is niet het enige probleem waar de beide heren mee te kampen hebben, want zo’n gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nu ook weer niet. Trouwens, zijn de beide heren wel de enige erfgenamen?

Hoe dit allemaal afloopt kunnen jullie zien tijdens de uitvoeringen!

Deze vinden plaats op zaterdag 4, 11 & 18 februari in Brasserie Kolkzicht in Surhuisterveen, aanvang 20:15 uur. De kaarten zijn op dit moment al verkrijgbaar bij Primera en lectuurshop Schippers á €8.00 per stuk. Het beloofd weer een doldwaze avond te worden met hier en daar een zeer onverwachte wending!

Daarnaast is er op zaterdag 4 februari de welbekende seniorenmiddag. Deze voorstelling is voor alle 50+ers van Achtkarspelen. Aanvang 14.00. Kaarten voor de seniorenmiddag zijn alleen aan de zaal verkrijgbaar.

FOTONIEUWS