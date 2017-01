Collega's ambulancepost zijn 50 niet vergeten

Publicatie: za 21 januari 2017 18.04 uur

NOARDBURGUM - Eén van de medewerkers van Kijlstra Ambulancegroep Fryslân wilde niks weten van het feit hij op 13 januari Abraham heeft gezien. Om alle grappen en grollen te voorkomen, is hij daarom ook een aantal dagen van huis geweest.

De collega's van de ambulancepost vonden echter dat hij ook op 21 januari nog steeds Abraham mag ontvangen. Daarom stond zaterdag de pop en spandoek netjes voor hem klaar bij de ambulancepost op Quatrebras in Noardburgum. Zijn collega's: "Omdat niet iedereen aan het werk is, is er een spandoek met passende tekst geplaatst. Met een gepaste glimlach is de Abraham ontvangen, in de hoop dat deze dag snel voorbij zal zijn...."