Dorpshuis Trefpunt ontvangt 12.500 euro subsidie

Publicatie: za 21 januari 2017 16.49 uur

KOLLUMERPOMP - Voor de realisatie van een multifunctionele vloer in de grote zaal heeft dorpshuis Trefpunt in Kollumerpomp een bijdrage van 12.500 euro ontvangen van het Oranje Fonds. Het bestuur van de stichting dorpshuis Trefpunt is zeer content met deze substantiële bijdrage. De realisatie van de plannen komt hiermee een stap dichterbij.

Stichting Dorpshuis Trefpunt exploiteert het dorpshuis in Kollumerpomp. Het dorpshuis biedt onderdak aan de kinderopvang, peuterspeelzaal, koersbalclub, gymnastiek- en volleybalvereniging en verder houdt de basisschool er haar gymnastieklessen. Daarnaast is het dorpshuis ieder weekend geopend als ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners en worden er regelmatig activiteiten georganiseerd voor jong en oud.

Na 50 jaar trouwe dienst moet de houten vloer van de grote (sport)zaal in dorpshuis 't Trefpunt worden vervangen. Omdat er allerlei verschillende activiteiten plaatsvinden in deze zaal moet de nieuwe vloer geschikt zijn voor diverse doeleinden. Tegelijkertijd moet ook de verouderde verwarming worden vervangen. Hiermee verwacht het bestuur een flinke besparing op het energieverbruik te kunnen realiseren. Het is de bedoeling dat het project nog deze zomer wordt uitgevoerd.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander.