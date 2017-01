TV Tesselschade spilet 'Femke'

Publicatie: za 21 januari 2017 09.22 uur

HURDEGARYP - Tesselschade komt dit jier mei it boeiende stik;”Een dag uit de dood van verdomde Lowietje”. No brocht ûnder de titel “Femke”.

In echtpear mei in swier lichaamlik en geastlik beperkte dochter. Sy beslúte it famke net yn in ynrjochting ûnder te bringen mar jowe har thús alle fersoarging en leafde. In hiele swiere opjefte.

Kin harren houlik dit oan? Bliuwt der romte foar harsels oer? Benammen de heit siket útwei yn sinyske grappen. Bitiden hiel wrang. Sy docht mei. Se kin net oars. Dan binne der reaksjes fan’e bûtenwrâld. It stik hat in breder kader. It giet net allinne oer twa minsken mei in berntsje yn in rolstoel.

It giet oer minsken en har ferlerne idealen en fersteurde yllúzjes. Hoe faak draaie heechspande ferwachtings net op in teloarstelling út en hoe faak moatte wy net in kar meitsje yn it libben, in pynlike kar, dy’t eins net te nimmen is? In boeiend stik fan skriuwer Peter Nichols, sels heit fan sa’n mearfaldich beperkt bern. It is syn persoanlike ferhaal.

