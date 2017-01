GHB-rijder scheurde als een gek door Drachten

Publicatie: za 21 januari 2017 08.30 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (24) is vrijdag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een werkstraf omdat hij in een auto had gereden, nadat hij GHB had geslikt. De man kreeg op de avond van 12 april 2014 de politie achter zich aan, nadat diverse getuigen hadden gezien dat hij als een gek door Drachten reed. Na een achtervolging met soms hoge snelheden wist de politie de man aan te houden bij zijn woning.

Het bleek dat hij onder invloed was van GHB, hij was destijds verslaafd aan de partydrug. Sindsdien heeft hij zijn verslaving afgebouwd, wat volgens officier van justitie Meine Geerds een hele prestatie is. GHB is zeer verslavend, het is erg moeilijk er van af te komen. De rechter hield daar rekening mee, ook liet hij meetellen in de strafmaat dat het om een erg oude zaak ging. De Drachtster kreeg een werkstraf van 20 uur.