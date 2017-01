'Drachtster trapte tegen hoofd als tegen een bal'

Publicatie: vr 20 januari 2017 20.00 uur

LEEUWARDEN - Volgens getuigen had een 21-jarige Drachtster beging juni een man tegen het hoofd getrapt, alsof hij bij het voetbal een vrije trap nam. Tegen de Drachtster is vrijdag bij de Leeuwarder rechtbank wegens poging tot doodslag een celstraf van twaalf maanden waarvan acht voorwaardelijk geëist. Verder eiste officier van justitie Diana Roggen een werkstraf van 120 uur en betaling van een schadevergoeding van 3000 euro aan het slachtoffer. Het slachtoffer had het dubbele gevorderd.

De Drachtster was in de nacht van 4 op 5 juni vorig jaar met vrienden op stap. Omdat de groep nogal rumoerig was, waren ze van een feestje weggestuurd. Bij het Thalenpark kwam het tot een schermutseling met twee mannen. Een van de mannen zou een vriend van de verdachte hebben geslagen. Het slachtoffer lag op de grond en was bezig overeind te komen, toen de Drachtster hem tegen het hoofd schopte. Volgens getuigen had hij zelfs een aanloop genomen.

Het slachtoffer liep een gebroken jukbeen, een kapotte oogkas en een zware hersenschudding op. De man kampt nog steeds met de gevolgen van de mishandeling. Een paar weken eerder had de Drachtster een vriendinnetje mishandeld. Hij had het meisje in het gezicht geslagen en haar aan de haren getrokken. Zelfs de moeder had aangifte tegen haar zoon gedaan.

Eind september was de Drachtster zonder het te vragen een eindje gaan rijden in de auto van zijn moeder. Hij heeft geen rijbewijs, onderweg reed hij dan ook een deuk in de auto. Volgens een psycholoog heeft de Drachtster een autisme spectrum stoornis. Dat betekent dat niet altijd de goede keuzes maakt en niet goed de gevolgen van zijn handelen kan overzien.

De verdachte is vanwege die stoornis verminderd toerekeningsvatbaar. De psycholoog en de reclassering adviseren dat de Drachtster zich laat behandelen. Hij zit nu drie maanden vast. Als de rechtbank het voorstel van de officier volgt, dan moet hij na de uitspraak nog twee weken zitten. De uitspraak is op 3 februari.