Groninger betrapt op bezit harddrugs

Publicatie: vr 20 januari 2017 19.50 uur

DRACHTEN - Een 48-jarige man uit Groningen is vrijdag door de politie betrapt op het bezit van harddrugs. De man werd rond 11.30 uur gecontroleerd door agenten op de Lavendelheide in Drachten. Tijdens de controle werd duidelijk dat de man geen identiteitsdocument bij zich had. Even later kwam ook de harddrugs tevoorschijn.

De politie heeft de man aangehouden. De man is bekend bij de politie in Drachten aangaande drugsdelicten. Ook bleek dat zijn rijbewijs ongeldig is verklaard en dat hij een boete had openstaan. Op het politiebureau weigerde de man elke verdere medewerking. Ook weigerde hij medewerking aan een bloedproef. Er is proces-verbaal tegen de man opgemaakt ter zake rijden onder invloed, rijden met ongeldig verklaard rijbewijs, bezit harddrugs en weigeren bloedproef.

De man mag zich binnenkort verantwoorden voor een rechter.