GHB-gebruiker rijdt 40 km/u over snelweg A7

Publicatie: vr 20 januari 2017 19.27 uur

DRACHTEN - Een 25-jarige automobilist uit Heerenveen is donderdagnacht door de politie van Drachten van de weg gehaald. De man reed rond 0.15 uur met 40 km/u over de snelweg A7 bij Beetsterzwaag. Andere automobilisten waarschuwden de politie. Tevens slingerde deze auto heel erg.

De politie is op zoek gegaan naar de bestuurder en agenten zagen de man ter hoogte van Drachten rijden. De 25-jarige man nam de afslag en negeerde verder alle stoptekens van de politie. De auto is uiteindelijk op de Eikesingel in Drachten door twee politieauto's tot stoppen gedwongen. De politie heeft de man aangehouden en vermoedt dat de man zwaar onder invloed van GHB moet zijn geweest. Tijdens de fouillering kwamen er ook nog andere soorten harddrugs tevoorschijn.

De man is aangehouden ter zake rijden onder invloed en overtreding van de opiumwet. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij is ingesloten in het cellencomplex te Leeuwarden voor verhoor en onderzoek.