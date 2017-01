6.000 euro voordeel bij Dijkstra CitroÃ«n Drachten

6.000 euro voordeel bij Dijkstra Citroën Drachten

20 januari 2017

DRACHTEN - Dijkstra viert dit jaar haar 60-jarig jubileum als Citroën bedrijfswagenspecialist. Daarom geeft de Citroën-dealer extra voordeel tijdens de bedrijfswagendagen op 26, 27 en 28 januari. Tijdens deze dagen profiteren ondernemers uit Drachten van voordeel tot € 6.000,- en 0% Financial lease op de Berlingo, Jumpy en Jumper.

Familiebedrijf Dijkstra begon in 1956 met de 2CV bestel-eenden van PTT Post. Sinds die tijd profiteerden duizenden bedrijven van de expertise, transparante werkwijze en scherpe prijzen van Dijkstra Citroën. Van kleine ondernemers zoals de lokale slager tot grote bedrijven waaronder AB Vakwerk en Energiewacht.

Verkoopadviseur Pieter van der Werk van Dijkstra Citroën Drachten licht toe: “De bezoekers zullen ontdekken wat onze veelzijdige bedrijfswagens voor hun onderneming kunnen betekenen. Wij laten vele op- en ombouwmogelijkheden zien en geven maatwerk advies, ook op financieel en fiscaal gebied. Wist u bijvoorbeeld dat een Citroën bedrijfswagen fiscaal zeer aantrekkelijk kan zijn, dankzij de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)? Iedereen is van harte welkom voor een demonstratie en proefrit!”

Dijkstra Citroën is gevestigd aan de Florijn 7 in Drachten. Op 26, 27 en 28 januari zijn bezoekers welkom van 09.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag 26 januari is er koopavond van 19:00 tot 21.00 uur. Ga voor meer informatie naar www.dijkstra.auto.