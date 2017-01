Een jaar cel voor 'bloedige' inbreker

Publicatie: vr 20 januari 2017 17.31 uur

LEEUWARDEN - Een verslaafde inbreker (50) is vrijdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, plus zes maanden voorwaardelijk. In de maanden mei, juni en juli van vorig jaar pleegde de man een serie inbraken in sportkantines en kerken. Hij had een voorkeur voor dat soort locaties omdat daar de beveiliging vaak te wensen over laat.

De inbreker had een vaste werkwijze: met een steen of een tegel kegelde hij een ruit in, waarna hij op een afstandje rustig bleef wachten of er een reactie kwam. Hij moest twee weken geleden terechtstaan voor zeven inbraken, of liever pogingen daartoe: van de zeven inbraken waren slechts twee gelukt. Hij had een poging gedaan bij de Oase Kerk aan de Ringweg in Drachten en bij de gereformeerde kerk aan de Merkebuorren in Wijnjewoude.

Verder had hij ingebroken, of proberen in te breken, bij een voetbalclub in Zevenhuizen, een kerk in Noordhorn en een tennisclub in Eext. Op 2 juli liep hij tegen de lamp, na een -mislukte- inbraak bij de tennisclub aan de Folgeren in Drachten. Omdat hij als vaste prik een ruit vernielde, liet de man bij de meeste inbraken een bloedspoor achter. Hij is verslaafd aan drank en drugs. De rechtbank bepaalde ook dat hij de komende jaren geen alcohol en drugs mag gebruiken. Hij moet zich verplicht laten behandelen.