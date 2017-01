Verkeersdrempel zorgt voor te veel hinder

Publicatie: vr 20 januari 2017 16.27 uur

SURHUISTERVEEN - De nieuwe verkeersdrempel in de Gedempte Vaart in Surhuisterveen zorgt voor te veel overlast. Omwonenden klaagden over geluids- en trillingshinder als er grote vrachtwagens over heen reden. De gemeente Achtkarspelen heeft daarop besloten om de drempel (die ligt in de kruising met de Vermaning) aan te passen.

De op- en afrit van het plateau wordt flauwer gemaakt en de gemeente hoopt dat armee de hinder afneemt. Tijdens een informatieavond is deze maatregel besproken met de direct betrokkenen. De aanpassing vindt plaats in het voorjaar van 2017.