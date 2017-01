Hurdegarypster vrijgesproken van aanranding meisje

Publicatie: vr 20 januari 2017 13.30 uur

LEEUWARDEN - De 31-jarige Hurdegarypster die twee weken geleden terechtstond omdat hij in februari een 14-jarig meisje zou hebben aangerand, is vrijdag door de Leeuwarder rechtbank vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat het dossier onvoldoende bewijs bevat om de verklaring van het slachtoffer te ondersteunen. Er was aangifte gedaan omdat de Hurdegarypster het meisje op 24 februari op de Slachtedyk in zijn woonplaats zou hebben vastgepakt en de hand op haar billen zou hebben gelegd.

Het meisje herkende de Hurdegarypster twee dagen na het voorval. Haar vader ging vervolgens op zoek naar de dader en kwam uit bij de woning van de verdachte. De Hurdegarypster heeft van meet af aan ontkend. De officier van justitie had een werkstraf van 60 uur geëist en een voorwaardelijke celstraf van zes weken. De vrijspraak heeft tot gevolg dat de schadevergoeding van het slachtoffer werd afgewezen. Het meisje vorderde 1500 euro smartengeld en 250 euro voor gemaakte kosten.