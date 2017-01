Zoekactie naar schaatster in de polder

Publicatie: vr 20 januari 2017 11.11 uur

RYPTSJERK - De brandweer is vrijdagochtend in actie gekomen om te zoeken naar een schaatser in de Ryptsjerksterpolder bij Ryptsjerk. Op het ijs werd achter de molen een rugzak met daarin schaatsen op het ijs aangetroffen. Rond het middaguur werd duidelijk dat de eigenaresse veilig thuis was. Ze was donderdag door het ijs gegaan en is daarop naar huis gegaan. Ze herkende haar tas en schaatsen en heeft de politie ingelicht dat het haar tas en schaatsen zijn.

Het alarm werd geslagen toen de tas door schaatsers werd gezien. De tas lag op het ijs, achter de molen, nabij een wak. De brandweer van Leeuwarden is daarop gealarmeerd en een zoekactie begonnen in het water. De duikers zochten tevergeefs. De eigenaresse meldde zich rond het middaguur en de hulpdiensten hebben vervolgens de polder weer verlaten.

