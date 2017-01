Politie initiatief Dongeradeel Sociaal gesneuveld

Publicatie: do 19 januari 2017 23.26 uur

DOKKUM - Een initiatiefvoorstel van Dongeradeel Sociaal om een pilot in Noordoost Fryslân uit te voeren met schaalverkleining van de politie is donderdagavond niet in goede aarde gevallen. De partij trok na zelf bijna niet aan het woord geweest te zijn het voorstel in. De partij verzocht de burgemeester van Dongeradeel een verkenning uit te voeren naar de haalbaarheid van een pilot. Waanders prees het nemen van initiatief, maar herkende de aangedragen argumenten van Dongeradeel Sociaal niet. Dat gold ook voor de politie in Noordoost Fryslân. “Waarom hebt u eerst niet zelf contact met ze opgenomen om dit voorstel te bespreken?”, vroeg Waanders zich af.

“Als gevolg van de opeenvolgende reorganisaties en structuurwijzigingen van de politie in NOF lijkt de afstand tussen de politie en burger vergroot”, beweerde Dongeradeel Sociaal in het initiatiefvoorstel. Op vragen naar cijfers en feiten die door CDA fractievoorzitter Esther Hanemaaijer werden gesteld had Rebecca Slijver van de partij ook geen passend antwoord. In de aangeleverde stukken stelde de partij dat “De recente negatieve gebeurtenissen binnen de top van de politieorganisatie dragen niet bepaald bij aan een professioneel beeld van de politie, noch aan de motivatie van hen, die het échte politiewerk verrichten”. Burgemeester Marga Waanders gaf nog aan dat zowel de sfeer als de prestaties van het politiekorps in Noordoost Fryslân uitstekend zijn. Dongeradeel kreeg op het wat vage voorstel zoveel tegenwind dat de partij het plan eerst aanhield.