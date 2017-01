Strepen op de weg moeten fietsers beschermen

Publicatie: do 19 januari 2017 19.13 uur

BURGUM - Op de Raadhuisweg tegenover het gemeentehuis in Burgum zijn donderdag strepen geplaatst. Deze moeten ervoor zorgen dat automobilisten extra goed uitkijken. Op de plek moeten fietsers namelijk de weg oversteken.

Doordat er op de kruising alleen een by-pass is, rijden de auto's alsmaar door waardoor fietsers extra moeite hebben om de weg te kunnen oversteken. De aanleg van de nieuwe rotonde zorgt er verder voor dat het verkeer over de busroute (Kwekersstrjitte, Hornstrasingel) flink toegenomen is. Omdat er meerdere scholen langs de route liggen, blijft het voor ouders en kinderen oppassen geblazen.