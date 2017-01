Tweeling (20) nog altijd vast voor woningoverval

Publicatie: do 19 januari 2017 13.41 uur

LEEUWARDEN - De verdachten die werden opgepakt na de overval op een woning aan de Nijtap in Opeinde, op 14 oktober vorig jaar, zijn een 20-jarige tweeling uit Drachten. De broers zitten nog steeds vast, het onderzoek loopt nog. De politie is onder andere nog bezig met een dna-onderzoek. De Drachtsters komen niet op vrije voeten.

Een verzoek van de advocaten om de voorlopige hechtenis van de broers te schorsen, dan wel op te heffen, werd donderdag door de Leeuwarder rechtbank tijdens een zogeheten pro forma-zitting afgewezen. De verwachting is dat de zaak medio april inhoudelijk zal worden behandeld.

Bij de overval raakte de 47-jarige bewoonster lichtgewond. De vrouw was alleen thuis, toen ze twee onbekende mannen aantrof achter haar woning. De mannen gingen achter haar aan de woning in en eisten geld. Bij de schermutseling die volgde, raakte de vrouw gewond. De overvallers gingen er vandoor. Een van de broers kon al snel worden aangehouden.

De andere broer werd de volgende dag opgepakt. De twee zijn geen onbekenden van politie en justitie. Een van de twee broers werd op 11 april vorig jaar door de politierechter vrijgesproken omdat niet hij, maar zijn broer terecht moest staan voor het bezit van GHB. De Drachtster stond binnen vijf minuten weer op de gang, nadat de politierechter had geconstateerd dat niet hij, maar zijn broer gedagvaard had moeten worden. Er was sprake van een persoonsverwisseling.