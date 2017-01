Muntenautomaat gestolen uit jeugdsoos in Anjum

Publicatie: do 19 januari 2017 10.59 uur

ANJUM - Een muntenautomaat is in de nacht van dinsdag op woensdag gestolen vanuit de jeugdsoos De Knuppen aan de Hellingswei in Anjum. Naast wisselgeld was de automaat verder gevuld met munten zoals op de foto.

Er is aangifte bij de politie gedaan en de politie heeft de diefstal in onderzoek.