Rijbewijs afgepakt na vreemd rijgedrag

Publicatie: do 19 januari 2017 10.19 uur

GORREDIJK - Een 39-jarige automobilist uit Delfstrahuizen heeft woensdagavond zijn rijbewijs bij de politie moeten inleveren omdat hij vreemd rijgedrag vertoonde in Gorredijk. Omstreeks 20.30 uur reed hij over de Compagnonsstrjitte en verontruste automobilisten, die achter de man reden, belden de politie omdat de man met zijn auto zeer vreemd rijgedrag vertoonde. Zo veroorzaakte hij een aantal keren bijna een aanrijding.

De politie is naar Gorredijk gereden en trof de man aan. Hij weigerde alle medewerking. "Wij hadden sterk de indruk dat de man onder invloed was van drugs. Ook had hij schade aan zijn auto." zo laat de politie weten. De man is aangehouden en op het bureau is bloed afgenomen. Zijn rijbewijs werd ingevorderd en na het verhoor mocht hij het bureau weer verlaten.