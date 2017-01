'Tanden geweldslachtoffer bleven in beugel hangen'

Publicatie: wo 18 januari 2017 17.15 uur

LEEUWARDEN - Een ruzie tussen twee Noardburgumers in een plaatselijke horecagelegenheid, op 21 februari vorig jaar, had voor beide betrokkenen grote gevolgen. Een van de twee liep ernstige gebitsschade op. Degene die dat had veroorzaakt, een 19-jarige Noardburgumer, zat woensdag tegenover politierechter Klaas Bunk. Hij had spijt van wat hij had gedaan. 'Het had zo niet gemoeten', zei hij.

Na het voorval had hij ook meteen via Facebook zijn excuses aangeboden en gezegd dat het allemaal niet zo was bedoeld. Wat de reden was voor de ruzie bleef onduidelijk. Het was vooral 'mannetjesgedrag' geweest, concludeerde Bunk. De twee hadden met de voorhoofden tegen elkaar gestaan, waarna de verdachte had uitgehaald. Hij was de enige die had verklaard dat het slachtoffer eerst geprobeerd zou hebben hem te slaan.

Volgens verschillende getuigen had de Noardburgumer als eerste uitgehaald en had hij nog een paar klappen uitgedeeld terwijl de andere jongen op de grond lag. Het slachtoffer zat met de gebakken peren. Meteen nadat hij klappen had gekregen, voelde hij dat zijn tanden scheef stonden. Volgens de tandtechnicus had de jongen geluk dat hij een beugel had, anders was de schade nog groter geweest.

Ook in psychisch opzicht heeft het incident zijn sporen nagelaten: het slachtoffer is nog steeds in behandeling bij een psychiater. Doordat de jongen metaal in zijn mond heeft, zou volgens officier van justitie Sus Broekstra zelfs een toekomst bij Defensie in duigen liggen. De rechter veroordeelde de Noardburgumer wegens een poging tot zware mishandeling tot een werkstraf van 120 uur. Hij moet 1500 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen en nog eens 246 euro voor kosten die gemaakt werden.