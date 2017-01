Brug bij Jistrum maandenlang gestremd

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch bij Jistrum zal voor langere tijd gestremd zijn voor het autoverkeer. De scheepvaart heeft prioriteit. Na de aanvaring van de brug schoot de brug uit het slot en kwam vervolgens open te staan. De schipper is daarna door de brug gevaren en heeft zijn schip aangemeerd aan de overkant. De politie kwam vervolgens vrij snel ter plaatse om autoverkeer tegen te houden aangezien de brug openstond terwijl de slagbomen niet om laag stonden.

Door de aanvaring zijn volgens Rijkswaterstaat drie tandwielen van het draaimechanisme afgebroken. Er moeten nieuwe onderdelen besteld worden en de brug moet helemaal van zijn plek worden gehaald om het onderdeel te kunnen plaatsen. Fiets- en autoverkeer moet op dit moment omrijden. Rijkswaterstaat bekijkt nog of er een pont zal worden ingezet.

De schipper en de matroos hadden de brug totaal over het hoofd gezien tijdens de aanvaring. De politie heeft de zaak in onderzoek en de twee hadden in elk geval niet gedronken. Mogelijk is de mist een oorzaak.

