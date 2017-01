Stroomstoring treft huishoudens in FeanwÃ¢lden

Stroomstoring treft huishoudens in Feanwâlden

Publicatie: wo 18 januari 2017 10.10 uur

FEANWâLDEN - Een kleine 900 huishoudens in Feanwâlden, De Falom en Broeksterwâld zat woensdagochtend zonder stroom. Het betrof woningen in de postcodegebieden 9269, 9108 en 9109.

De storing ontstond om 8.39 uur en werd verholpen omstreeks 9.27 uur. Wat de oorzaak van de storing was, is bij Liander nog onduidelijk. Het betrof een zogenaamde 'spontane storing in een kabel'. De getroffen straten waren: