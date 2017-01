Brug open voor scheepvaart, dicht voor autoverkeer

Publicatie: wo 18 januari 2017 09.49 uur

JISTRUM - De brug Skûlenboarch bij Jistrum is woensdagochtend weer opengesteld voor het scheepvaartverkeer. De brug over het Prinses Margrietkanaal is nog wel gestremd voor het wegverkeer. Een vrachtschip ramde de brug dinsagavond.

Overdag kan omgereden worden via Kootstertille, Drogeham en de nieuwe ontsluitingsweg naar het bedrijventerrein van Skûlenboarch.

Hoe lang de brug voor het wegverkeer gestremd is, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat werkt samen met de aannemer en de provincie Fryslân aan het oplossen van de stremming. Wat de omvang van de schade is en hoelang het herstel van de brug duurt, is nog niet bekend.